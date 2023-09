Mick Jagger, storico leader dei Rolling Stones, non ha mai nascosto il suo amore per la Sicilia, dove ormai è di casa da qualche anno. Durante uno dei primi lockdown la rockstar di fama mondiale si rifugiò proprio in terra sicula comprando casa a Portopalo. Per ammissione dello stesso Jagger, la sua nuova dimora, a cui è fortemente legato, simboleggia un luogo in cui riesce a decomprimere lo stress lavorativo e a ritrovare l’ispirazione.

A poche settimane dall’annuncio del nuovo album Hackney Diamonds composto da inediti in studio della band britannica, Jagger ha deciso di tornare nel suo posto del cuore, fermandosi a cenare nel Siracusano, nella splendida cornice dell’isola di Ortigia.

A far scattare la notizia è stato Giovanni Guarneri, chef proprietario del ristorante Don Camillo in cui Jagger si è fermato a mangiare. L’annuncio è stato fatto attraverso la pubblicazione di un post su Instagram che ritrae Guarneri in compagnia del cantante, scrivendo: «Ho sempre pensato che tornare in un ristorante sia il più grande complimento. Se poi il cliente ricorda i piatti e li vuole riprovare è meraviglioso. E se, infine, è uno dei più grandi di sempre che fa la foto con te, sorridente, che dire? Grazie Mick Jagger. È stato un onore e un piacere».

La Sicilia si riconferma una delle mete più amate dai turisti e dalle celebrità di fama internazionale: senza andare troppo a ritroso nel tempo, giusto qualche mese fa, un certo Micheal Jordan atterrava a Catania a bordo del suo aereo privato.

