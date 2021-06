Michelle Hunziker, selvaggia alle Eolie

Bella, simpatica, intelligente. La più ironica della tv italiana, la stella di Striscia La Notizia, moglie del bellissimo Tommaso Trussardi, Michelle Hunziker in vacanza in Sicilia.

“Arruffata, piena di sale e felice come una bimba!!! Il paese più bello del mondo è l’Italia punto e basta!!!” così Michelle Hunziker commenta su Instagram la sua vacanza alle Eolie.

Primo giorno risveglio in rada a Lipari con Sailuxe Catamarans e pranzo con pasta con lo scorfano appena pescato.

Secondo giorno tra le meraviglie naturali di Alicudi e Filicudi per la bella Michelle che anche in vacanza non smette di allenarsi.

Ieri un tuffo alla grotta del bue marino di Filicudi per assaggiare poi la famosa granita di gelsi, pistacchio e mandorla di Salina da Alfredo.

Chi di voi l’ha avvistata?