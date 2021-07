Miccichè: “La vera emergenza sono le nuove povertà”

C’è un’emergenza che sta crescendo nel periodo pandemico e secondo il presidente dell’Assemblea regionale siciliana si tratta delle “nuove povertà”.

«C’è da essere preoccupati e temo che in autunno avremo forti tensioni sociali», ha aggiunto Gianfranco Miccichè nel corso della cerimonia del ventaglio. Il dato emerge dal confronto con le maggiori associazioni di volontariato che hanno decuplicato gli interventi di sostegno per persone che si trovano in difficoltà.

«A volte cambia la condizione di persone che vengono a cercare aiuto mentre fino a ieri erano proprio loro a darlo».

In queste condizioni, secondo Miccichè, vanno date risposte positive e non si può sempre dire di no. È un problema che proprio la burocrazia vada “alla ricerca del pelo nell’uovo” per fermare alcune iniziative. Il presidente dell’Ars ha citato il caso di una società che non riesce a ottenere la concessione per un progetto che prevedeva 200 nuovi posti di lavoro.

E.G.