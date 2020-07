Send an email

Metropolitana di Catania, aggiudicati i lavori per la tratta Stesicoro-Aeroporto

L’Ati Consorzio stabile “Medil” si aggiudica l’appalto per la costruzione della tratta Stesicoro-Aeroporto della metropolitana di Catania. Una svolta che avvicina la città etnea alle grandi capitali europee

«Con l’aggiudicazione dei lavori della metropolitana da piazza Stesicoro fino all’aeroporto di Catania -sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone– poniamo le basi per scrivere un’altra pagina storica per le infrastrutture a Catania. L’obiettivo del 2025 per avere finalmente l’intermodalità nei trasporti fra Fontanarossa e il capoluogo etneo diventa sempre più realistico. Ringrazio tutti gli attori, dalla Ferrovia Circumetnea a imprese e tecnici, a lavoro ogni giorno verso questo traguardo».

Niente più auto a Catania

«Manteniamo l’impegno su un’opera strategica e attesa da decenni – prosegue Falcone – finanziata con quasi 400 milioni di euro dal Governo Musumeci. Con la stazione ferroviaria “Fontanarossa”, da aprire nel 2021, e l’arrivo della metropolitana all’aeroporto, entro pochi anni sarà davvero possibile raggiungere lo scalo etneo senza fare ricorso all’auto privata. Per l’economia, il traffico e le abitudini quotidiane dei catanesi e non solo, sarà una svolta di respiro internazionale».