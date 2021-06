Metropolitana di Catania, abbiamo conquistato la domenica!

La domenica finalmente tutti in metropolitana!

Una città rovente, una città dove, a causa del traffico, anche pensare di fermarsi al bar per una bottiglietta d’acqua fresca rischia di diventare un problema. Una città dove le macchine in seconda, terza e quarta fila non sono mai abbastanza.

Da questa domenica però la metropolitana di Catania è funzionante. Proprio così, abbiamo conquistato la domenica in metro! Sarà completamente funzionante, o quasi, come per le altre città europee, quelle dove il turista e la possibilità di spostarsi agevolmente sono una priorità.

Da domenica a Catania la metro sarà aperta la domenica permettendo ai catanesi, e non solo, di lasciare a casa l’auto spostandosi con i mezzi che, dicono, “dovrebbero essere puntuali”.

La metro catanese sarà aperta la domenica dalle ore 8.30 alle ore 21.00, con frequenza delle corso di 15 minuti. La prima corsa della domenica dalla stazione Nesima partirà alle 8.30, la prima dalla stazione Stesicoro alle ore 8.55. L’ultima corsa, sempre la domenica, dalla stazione Nesima partirà alle ore 20.30, l’ultima corsa dalla stazione Stesicoro alle ore 21.00.

Il prossimo passo, si spera, dovrebbe essere il prolungamento dell’orario serale oltre che la tanto attesa apertura della stazione Cibali.