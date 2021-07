Metro, aperta al pubblico la fermata Cibali

Dopo un interminabile cantiere, è stata ufficialmente aperta al pubblico la nuova fermata Metro di Cibali.

Presenti al taglio del nastro inaugurale il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Marco Falcone, il Gestore della FCE Angelo Mautone e il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile Giancarlo Cancelleri.

«Una giornata attesa da anni per Catania, consegniamo ai cittadini la nuova stazione di Cibali – annuncia l’assessore Falcone – da oggi la metropolitana è collegata a un quartiere storico, popoloso, finalmente con un passo in più verso il futuro».

«Il Governo Musumeci ha sostenuto la Circumetnea per superare le difficoltà che si erano presentate su questa opera. Con lo stesso impegno, lavoriamo con Fce alla costruzione delle nuove tratte, al fianco dell’azienda e di tutti gli altri attori istituzionali. Al più presto – rivela Falcone – ripartiranno i lavori della MontePo/Misterbianco, e ancor corriamo verso la posa della prima pietra della nuova linea fino all’Aeroporto Fontanarossa».

E.G.