“Cinque anni senza alcuno scandalo giudiziario. Ma non basta! Cinque anni praticamente con la stessa Giunta, mai accaduto nella storia della Sicilia. Ma non basta!” Sono queste le parole di rabbia dell’assessore al Turismo, Sport, Spettacolo Manlio Messina, scritte in un post su facebook riguardo le polemiche sulla ricandidatura di Nello Musumeci a presidente della Regione siciliana, che fa un passo indietro.

“La Sicilia finalmente spende tutte le risorse europee assegnate- continua – Ma non basta! La Sicilia tra le prime regioni d’Italia per investimenti in infrastrutture. Ma non basta! La Sicilia prima per flussi turistici. Ma non basta! La Sicilia prima per investimenti in agricoltura biologica. Ma non basta! La Sicilia prima in Italia per investimenti per contrastare il dissesto idrogeologico. Ma non basta! La Sicilia prima per investimenti sulle infrastrutture digitali. Ma non basta! E potrei continuare ancora per ore ma non basterebbe lo stesso. Sapete perché? Perché Il Presidente Musumeci secondo qualcuno è antipatico. È diviso!”

“Qualora fosse vero, ma vi assicuro che non lo è – conclude – preferisco un Presidente antipatico ma che fa il proprio dovere con scrupolo e coscienza piuttosto che qualche ciarlatano della finta antimafia o qualche altro stravagante personaggio che probabilmente faranno ridere, e tanto pure, ma che farebbero tornare indietro la Sicilia di mezzo secolo! Non so come finirà questa storia, e per quanto poco interessante possa apparirvi sappiate che Nello Musumeci è il mio Presidente, sempre e comunque! #iostoconNello”.