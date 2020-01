Mercoledì tra arte, musica e divertimento: ecco tutti gli eventi della movida

La movida catanese non si arresta neanche il mercoledì sera tra musica, arte e divertimento.

Atelier. Il mercoledì dell’arte al MA

Black & White: è il tema di questo mercoledì al MA con l’Atelier Fabbrichiere. Musica, moda e tanto divertimento: uno spazio completamente gratuito e libero per esprimere la propria arte.

L’evento, ideato per valorizzare i tanti talenti emergenti catanesi, è realizzato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti. Un defilè di abiti creati dai giovani stilisti, tra cui spicca il nome di Claudia Nappi, incanterà i presenti. E ancora pittura, disegni e fotografia: tanti i laboratori disponibili per un mercoledì sera all’insegna dell’arte.

FestUNI 2020: il party universitario all’Hangar 22

Un break dalla sessione invernale è quello che ci vuole: tanta musica all’Hangar 22 con il FestUni. Start ore 23:00 e via a ballare tutta la notte!

Vudù: il nuovo rito al Mono

Afrobeat al Mono. Il vudù rappresentò per gli schiavi africani uno spiraglio di luce nella miseria della schiavitù, una fede comune che poteva farli sentire parte di una cultura valorizzata, nonché parte di una comunità. L’ Africa come origine della musica, in tutte le sue evoluzioni.

Ogni mercoledi un nuovo rito da vivere insieme al Mono.

Dale Reggaeton all’EcsDogana

L’estate non finisce mai con il Dale Reggaeton: il mercoledì latino è solo all’EcsDogana.

