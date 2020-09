Send an email

Mazzarino: Istituto di Ricovero per oncologia e anatomia patologica

A Mazzarino il convegno su Oncologia, anatomia patologica e medicina di precisione. Si discuterà, infatti, sulle prospettive concrete di un Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico. Sabato 19 settembre alle ore 18:00 presso la sala conferenza della Banca di Credito Cooperativo “dei Castelli e degli Iblei” si terrà la conferenza patrocinata dal Centro Asklepios di Mazzarino. Relatore il prof. Vincenzo Canzonieri, specialista in anatomia patologica, in oncologia e medicina legale nonchè direttore dell’unità operativa di anatomia patologica del Cro. Canzonieri sarà accompagnato dal prof. Flavio Rizzolio, esperto in biologia molecolare e nano medicina, associato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Presenti anche la dott.ssa Liliana Maria Sanfilippo, direttore sanitario del Centro Asklepios e la dott.ssa Monica Cerin, amministratore unico della Audens srl Bracciale salvavita Aidme.

G.G.