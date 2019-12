Maxi tamponamento sulla SS121: coinvolte 5 auto

Stamattina intorno alle 11:00 lungo la SS121 nei pressi di Contrada Palazzolo, tra Paternò e Belpasso, è avvenuto un maxi tamponamento.

Sono cinque le auto coinvolte nell’incidente: una Fiat 500, una Mercedes classe A, una Renault Modus, una Ford Kuga ed un Fiat Fiorino. Sul posto presenti Vigili urbani del Comune di Belpasso per i rilievi del caso e per gestire l’intenso traffico a seguito della chiusura della strada in direzione di Catania.

Il tamponamento ha provocato sei feriti di cui le condizioni sono ancora ignote.

E.G.