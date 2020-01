Maxi rissa nel pub WineNot? – VIDEO

Una violenta rissa ha coinvolto circa una decina di ragazzi all’interno del pub WineNot?, sito in zona Borghetto Europa.

Il video, postato dalla pagina Facebook “Inciviltà a Catania” circola sul web già da qualche ora, diventando così virale. Le riprese mostrano una zuffa a colpi di pugni, calci e schiaffi. Volano sedie, divanetti e tavolini. In questo clima così teso neanche le ragazze sono escluse dalla colluttazione: in basso a sinistra, infatti, è possibile vedere due giovani che si tirano i capelli.

Il video

La replica del locale

La direzione del Winenot? commenta così l’increscioso episodio.

«In sei anni di tranquilla attività ristorativa non ci era mai capitato di dover subire ciò. Per fortuna il nostro personale ed i nostri clienti (perché gli individui in video non lo sono) sono rimasti incolumi e piangiamo per fortuna solo qualche bicchiere rotto. Gli artefici di tale scempio sono stati prontamente fermati dalla polizia, grazie all’aiuto delle telecamere. Tutto il borghetto, infatti, è videosorvegliato e coadiuvati dalla proprietà. Lavoriamo incessantemente a rendere la nostra location un posto accogliente per tutte le persone perbene, e tutti i nostri clienti sanno quanto amore e passione mettiamo nel nostro lavoro. Ringraziamo le forze dell’ordine per il loro grande lavoro e la prontezza d’intervento. Noi non ci piegheremo mai alla violenza e faremo sempre di tutto per mantenere il borghetto un isola felice», recita un post sul profilo Facebook del locale.

E.G.