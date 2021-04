Maxi operazione antidroga: sequestrati 165 kg di marijuana e hashish

Blitz antidroga condotto dai Finanzieri di Catania che ha portato al sequestro di 165 kg di marijuana e all’arresto di 3 responsabili (un cittadino moldavo e due italiani) per il reato di traffico e detenzione, ai fini dello spaccio, di sostanza stupefacente.

Nel corso delle consuete attività di controllo, i militari hanno notato un furgone condotto da S.N., 41 anni, originario della Moldavia e residente in Spagna, entrare a gran velocità in un deposito di Misterbianco, dove era atteso da altri due soggetti, successivamente identificati in M.V., 48 anni, nato a Torino e residente a Catania, e G.L., 32 anni, nato a Catania e residente a Ragusa.

Le conseguenti operazioni di controllo del mezzo e del deposito hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 153 kg di marijuana del tipo skunk, ad alto potenziale stupefacente, e circa 12 kg di hashish, suddivisi in panetti.

In manette i tre soggetti in flagranza di reato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E.G.