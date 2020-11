Maxi blitz antidroga a San Giovanni Galermo: tra gli arrestati anche 2 minorenni

Disarticolata la roccaforte dello spaccio catanese nel quartiere di San Giovanni Galermo. Un maxi blitz, dalle 4:30 del mattino, ha visto impiegati oltre 400 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, nell’esecuzione dell’ ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 101 persone indagate, a vario titolo, dei reati

di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo e della finalità mafiosa, e per detenzione illegale e porto di armi da fuoco.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa, mira a disarticolare i diversi sodalizi criminali che gestivano 12 imponenti “piazze di spaccio” radicate nel popolare quartiere di San Giovanni Galermo.

Le diverse squadre che gestivano le piazze di spaccio godevano di una chiara autonomia sotto il profilo della competenza territoriale e della gestione organizzativa. Ma agivano comunque sotto il diretto controllo del gruppo “Nizza” aderente alla famiglia di “Cosa Nostra” catanese dei Santapaola – Ercolano. Infatti il clan mafioso imponeva ai “capi piazza” il rifornimento esclusivo dello stupefacente dal medesimo gruppo, nonché i costi e i quantitativi di stupefacente da acquistare.

Il capo-piazza

Ciascuna piazza di spaccio veniva, infatti, gestita da un responsabile operante sotto la supervisione del noto pluripregiudicato Lorenzo Michele Schillaci, personaggio di notevole caratura criminale e già condannato per associazione mafiosa. Il quale oltre ad imporre in modo esclusivo e continuativo la fornitura della sostanza stupefacente per conto del gruppo Nizza, dirimeva i contrasti interni ai gruppi. Ad esempio in casi di “concorrenza sleale” per aver protratto l’attività di spaccio oltre l’orario consentito o per aver dirottato i clienti presso altra piazza di spaccio.

Le attività di video ripresa hanno permesso di registrare centinaia e centinaia di cessioni giornaliere all’interno delle piazze di spaccio, ubicate in siti prestabiliti generalmente corrispondenti ai numeri civici delle vie di San Giovanni Galermo. Ogni zona era organizzata imprenditorialmente con precisi orari di lavoro e turnazioni che coprivano l’intero arco della giornata.

L’indagine ha altresì permesso di accertare la disponibilità di armi da fuoco, anche da guerra, in capo ai gruppi organizzati pronte ad essere utilizzate in caso di richiesta di spedizioni punitive da parte del clan Nizza.

Kalashnikov davanti ai bambini

Inoltre in occasione dei festeggiamenti del 31 dicembre 2018, sono stati video ripresi i momenti in cui proprio Lorenzo Michele Schillaci, con Mario Maurizio Calabretta e Giambattista Spampinato esplodevano diversi colpi di arma da fuoco sia con kalashnikov che con una pistola. Entrambi responsabili dell’importante piazza sita al civico 81 della via Capo Passero, erano infatti noncuranti, della presenza di più persone, tra le quali un bambino.

Le indagini sono state condotte dall’ottobre 2018 fino maggio 2019. Utile le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia quali Dario Caruana e Silvio Corra. Quest’ultimo, in particolare, è il soggetto che ha sostituito lo Schillaci come responsabile del clan Nizza.

Nell’ottobre del 2019, Schillaci è finito in manette per porto abusivo di arma. Ma nel corso della perquisizione

vrinvenuti e sequestrati 60.000 euro provento dell’attività delle piazze di spaccio, la “carta degli stipendi”, la “carta delle estorsioni”, e la “carta delle piazze di spaccio”.

Parte dei proventi delle piazze di spaccio servivano, infatti, anche al mantenimento delle famiglie

degli affiliati detenuti. In particolare nella “carta” indicate le iniziali di 43 soggetti detenuti con accanto la somma spettante alla famiglia per un importo totale mensile di circa 42.000 euro.

I soggetti coinvolti

