Una performance “in incognito” per Max Gazzè che all’aeroporto di Catania si è seduto sul pianoforte ed ha iniziato a suonare.

In realtà complice forse le mascherine, l’esibizione è proseguita nell’indifferenza generale in quanto nessuno ha riconosciuto il cantante italiano che si trova in Sicilia per i concerti a Linguaglossa, Mazara del Vallo e Messina.

Il finale è una sorpresa!

VIDEO

