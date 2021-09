Matteo Milazzo, da baby fenomeno catanese a X Factor 2021

Il baby fenomeno catanese che spopola. Si chiama Matteo Milazzo e scrive canzoni d’amore.

Pensavate che avesse un volto famigliare? In effetti è proprio così! Matteo Milazzo, 18 anni, cantante neomelodico originario di Catania non è una faccia nuova. Recentemente lo abbiamo visto esibirsi sul palco delle audizione di X Factor 2021 ma non è la sua prima apparizione.

Sin dai 12 anni il cantante catanese neomelodico che canta canzoni in napoletano teneva dei concerti in cui intratteneva un vasto pubblico con i suoi inediti.

La sua discografia vede molteplici brani che parlano sempre di amore. Il più celebre risulta ovviamente essere ‘Bambola‘, la sua prima uscita risale al 2017, brano inedito con il quale si è appunto presentato al talent show.

Questo pezzo diventato subito virale adesso spopola sulle maggiori piattaforme social, prime fra tutte TikTok.

Il video su youtube della sua esibizione ad X Factor 2021 ha prodotto fino ad ora 721.836 visualizzazioni in poco più di cinque giorni. Il suo profilo instagram conta 65,8 mila follower.

Molti altri i brani celebri tra i quali ‘Nu poco e te’, ‘Solo questa notte’, ‘Sta voglia ‘e t’avè’ e altri ancora.

Nato come baby fenomeno che oggi canta sul palcoscenico della televisione per farsi strada nel mondo della musica, Matteo Milazzo è un vero e proprio artista che viene anche ingaggiato per cantare ad eventi e matrimoni come si può notare in questo video.