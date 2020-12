Matrimoni Vip al tempo del Covid: oggi sposi Rosa Canova e Cosimo Gomez -FOTO📸

Rosa Canova, cosentina di nascita e catanese d’adozione, ha sposato il regista di Brutti e Cattivi Cosimo Gomez.

Dopo dieci anni di amore, l’attrice e il regista hanno coronato il loro sogno nella chiesa sconsacrata di via di Villa delle Camene, nel parco di Colle Oppio a Roma, alla presenza del padre 98enne della sposa, Antonio Canova famoso pittore e scultore.

All’interno della piccola ma suggestiva chiesetta si è svolto il rito civile secondo le normative di sicurezza che l’emergenza sanitaria in corso prevede: pochi invitati -10 presenti tra parenti stretti e testimoni- e distanziamento interpersonale. Rosa e Cosimo scelgono ancora la Sicilia: il ricevimento con amici e parenti, rimandato alla prossima estate, vedrà come location dell’evento Taormina, per una festa esclusiva.

Per ora, piccolo rinfresco dalle sfumature orientaleggianti per solo 30 persone.

Rosa Canova -che a febbraio ha girato con Vittorio Gassman- è da sempre molto legata alla città alle falde dell’Etna. La coppia, infatti, dopo il matrimonio continuerà a vivere tra Roma e Catania.

E.G.