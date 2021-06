Mascherine all’aperto: prossimi all’addio?

La Spagna ha programmato lo stop per il 26 luglio, mentre la Francia ha già abbandonato le mascherine all’aperto. E l’Italia starà al passo?

Si riunirà oggi il Comitato tecnico scientifico per discutere il tema: l’organismo dovrà dare un parere sullo stop alla misura anti-Covid fuori come richiesto formalmente da una richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza, anticipata dal premier Mario Draghi nell’ultimo punto stampa sui vaccini. Sulla scelta definitiva pesa il numero di vaccinati e la diffusione della variante Delta – che già è arrivata in Sicilia – nel nostro Paese.

Per quanto riguarda i tempi al momento le ipotesi sul tavolo sono due: la sospensione dell’obbligo il 5 luglio oppure, prima, già il 28 giugno. Una volta arrivato il parere formale del Cts la palla passerà di nuovo al ministero della Salute.

Intanto da oggi, lunedì 21 giugno, il 99% dell’Italia è passato in zona bianca salutando ogni restrizione, tra cui il tanto odiato coprifuoco, ad eccezione dell’obbligo di indossare la mascherina, del distanziamento e del divieto di assembramento.

E.G.