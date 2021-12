Mas Padel Center Campioni d’Italia under 23

Sul podio i ragazzi del Mas Padel Center di via Canalicchio a Catania, che portano a casa il titolo di campioni d’Italia nel campionato under 23 a squadre.

«Impresa storica dei nostri ragazzi dell’under 23 che hanno conquistato il titolo di campioni d’Italia a squadre – si legge nella pagina ufficiale del circolo che vanta la prima scuola di Padel per bambini e adulti a Catania -. Una vittoria di tutti: dei ragazzi in campo, dei maestri che li seguono, dei genitori che li sostengono e del circolo che li supporta.

«Una vittoria raggiunta partendo da lontano, quando al corso padel venivano solo i figli di qualche socio e/o proprietario del circolo, talvolta con più istruttori che allievi in campo, raggiunta con la lungimiranza di crederci e non mollare mai, nemmeno quando tutto sembrava perso ed inutile».

«Una vittoria che non rappresenta un punto di arrivo – sottolinea il post del Mas – ma solo di partenza per fare sempre di più e meglio, che attesta l’ottimo lavoro svolto fin qui e che ci porta ad essere un punto di riferimento per molti ragazzi che vogliono fare del padel il loro sport. Il nostro progetto di Academy ha dato il suo primo, grande, risultato e siamo solo all’inizio di un percorso che riserverà ancora grandi soddisfazioni, tra cui il fatto di avere già oggi tutti i ragazzi in campo ad allenarsi nonostante la stanchezza e l’ euforia del viaggio».

E.G.