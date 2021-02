Martedì 16 in onda “Sicilia un forziere dell’arte” su Streaming Off

Martedì 16 febbraio andrà in onda in streaming la seconda puntata della seconda stagione di Streaming Off “Sicilia, un forziere dell’arte. La rete “Latitudini” e la drammaturgia siciliana”. L’evento potrà essere seguito su Facebook, Youtube e Twitch.

Tema della serata sarà la drammaturgia siciliana

Per la sezione ARTISTI DELL’OFF Online sarà presente Tino Caspanello, attore, regista, drammaturgo e scenografo messinese. Dopo aver fondato nel 1993 la compagnia teatrale Teatro Pubblico Incanto, ha portato le sue opere in giro per il mondo e ha ricevuto numerosi riconoscimenti come il premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Caspanello presenterà lo spettacolo della sua compagnia “Bar Stella”, scritto nel 2019: un bar di periferia in cui scorrono le vite monotone di uomini che tentano di ricomporre i frammenti delle loro esistenze. A seguire FOCUS tra Catania e Milano: la rete Latitudini e l’impatto a Milano

Per la Sicilia interverrà Gigi Spedale, Presidente della Rete Latitudini, producer e organizzatore di eventi di spettacolo. Per Milano, Claudia Cannella, direttrice della rivista di teatro e spettacolo Hystrio, nonché, dal 1990, dell’omonimo premio, 2016 vicepresidente dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro (ANCT).

Finestra Off, aperture sul mondo: gli ospiti

Per la sezione FINESTRA OFF: APERTURE SUL MONDO sarà ospite Adam Potrykus, presidente dello Stockholm Fringe Festival (STOFF) e cofondatore della rete di Fringe Festival in Scandinavia. La puntata proseguirà con due momenti in cui gli spettatori diventeranno protagonisti attraverso pensieri e immagini. Saranno presentate e commentate le foto selezionate per il progetto PRESENZE IN UNO SCATTO. A seguire, gli artisti ospiti daranno voce alle riflessioni inviate dagli spettatori per la sezione IL TUO PENSIERO IN SCENA.

