Un concerto che ripercorre il repertorio dei grandi della musica italiana: Mario Rosini porta le migliori canzoni d’autore per un doppio appuntamento venerdì 22 e sabato 23 marzo al Real teatro Santa Cecilia di Palermo alle ore 19 e 21.30 e domenica 24 alle 17 e 19.30. Accompagnata dall’Orchestra jazz siciliana per la stagione Brass in jazz, la sua esibizione attingerà alle musiche di Luigi Tenco, Mina, Lucio Battisti, Paolo Conte fino a Gino Paoli.

Ricordato per aver sfiorato la vittoria nel 2004 al Festival di Sanremo con il suo pezzo Sei la mia vita, il musicista pugliese Mario Rosini è un pianista di formazione classica che ama affiancare al mondo del pop la sua passione per il jazz, nonché una delle poche voci maschili che si dedicano a questo genere. Artista versatile che spazia fra funk, hip hop, jazz e new age, ha anche collaborato in tour con artisti tra cui Mia Martini, Anna Oxa, Irene Grandi, Alex Britti e Tosca.

Quella di Rosini è una passione per la musica inestinguibile, che in questa occasione si intreccerà con il lavoro del maestro Domenico Riina – direttore dell’Orchestra jazz siciliana – e gli arrangiamenti di Vito Giordano e Ninni Pedone. «Il repertorio che propongo assieme all’Orchestra Jazz Siciliana è dedicato tutto alla canzone d’autore italiana con delle venature e arrangiamenti jazz nell’interpretazione ed esecuzione strumentale e vocale – racconta il musicista – È una grande emozione condividere il palco con musicisti così bravi e competenti come i componenti della OJS e del suo direttore Domenico Riina. Spero di avere una buona risposta dal pubblico palermitano – continua Rosini – e questo so bene che dipenderà da come io saprò esprimere al meglio la musica dando le giuste emozioni».