Maxi piantagione di marijuana terrazza: in manette 23enne

Aveva adibito la propria terrazza per la coltivazione di piantine di marijuana. I carabinieri della Stazione di Paternò, hanno così arrestato il 23enne Pietro Virgillito del posto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le investigazioni condotte dai militari hanno portato le loro “attenzioni” sul giovane, “conosciuto” per i suoi trascorsi in materia di droga.

In particolare i militari si sono recati presso la sua abitazione di via Stesicoro e, constatato lo stupore del ragazzo che, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare.

Gli agenti però hanno esteso i controlli anche alla terrazza dell’immobile, chiusa a chiave.Qui, poste in vaso e curate maniacalmente, i militari hanno trovato 15 piante di cannabis indica con un’altezza di crescita compresa tra uno e due metri. Nascosta, inoltre, all’interno di un armadietto, alcuni grammi di marijuana già essiccata e pronta per la suddivisione in dosi.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, si trova gli arresti domiciliari.