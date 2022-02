Marco Strano, in un luogo senza tempo la sua ultima collezione

Un evento mostra per presentare l’ultima collezione di Marco Strano.

Domenica 27 febbraio all’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia in via Vittorio Emanuele 508 a Catania, un evento mostra per presentare la nuova collezione wedding couture e alta moda firmata Marco Strano.

In un luogo senza tempo, dove ogni elemento, ogni oggetto e persino le fondamenta hanno una sua storia da raccontare, Marco Strano ha deciso di presentare le sue ultime opere d’arte. Per così che si possono definire le creazioni di Marco Strano, stilista catanese di abiti da sposa e alta moda ormai noto in tutta Italia e non solo per la raffinatezza e la cura artigianale del suo lavoro.

“Io ricamo i sogni” è il nome della sua ultima collezione ed è proprio un elogio all’artigianalità senza tempo. Un’artigianalità fatta da mani esili che intrecciano fili di cotone e sete pregiate proprio come le mani di un tempo. Le mani che hanno lavorato in questo luogo storico che sorge nella sede settecentesca dei Padri Gesuiti. Un ampio edificio che ospitava la Casa per gli esercizi spirituali e che passò al patrimonio del Regno dopo una serie di vicissitudini. Fu poi adibito a Regio Deposito Cavalli Stalloni nel 1884 per garantire agli ufficiali di potere di disporre di un’adeguata rimonta di cavalli distinti da sella. Oggi è un luogo di conservazione, mantenimento e miglioramento dell’importante patrimonio genetico del Cavallo Puro Sangue Orientale e non solo.

Non una sfilata, ma una mostra evento

La collezione di Marco Strano “Io ricamo i sogni” sarà in mostra domenica 27 febbraio per tutto il giorno dalle ore 10.30 per un vernissage dalla mattina al tramonto.

Non una semplice sfilata di modelle, ma una mostra, un percorso sensoriale fatto di scenografie teatrali, immagini multimediali, installazioni, manichini e abiti sospesi. Una scenografia ideata da Gaetano Tropea e Salvatore Zuccarello. Delle luci, dei suoni e della direzione tecnica si è invece occupato il light designer catanese Fabio Ruggiero.

Ad allietare gli ospiti ci sarà lo chef Seby Sorbello, patron del Sabir Gourmanderie di Zafferana Etnea.