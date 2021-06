Marco Castello in concerto ai Mercati Generali.

Dopo mesi di chiusura forzata, si riaccendono i riflettori ai Mercati Generali di Catania. Domenica 13 giugno alle ore 18:00, si terrà l’evento organizzato da Orientale Sicula.

Un evento a carattere multidisciplinare che ha come obiettivo di riunire differenti realtà della stessa espressione territoriale. All’esibizione di Marco Castello si affiancheranno produttori di vino naturale della Sicilia orientale, artisti, artigiani e prodotti gastronomici a Km0 che verranno impiegati nell’offerta culinaria legata alla manifestazione.

Di origine siracusana, Marco Castello, musicista polistrumentista, ha iniziato la sua carriera studiando tromba jazz alla Civica di Milano.

Ma è l’incontro nella sua città natale con Erlend Øye, membro dei Kings of Convenience, che cambierà il percorso della sua vita. Lo segue nel tour mondiale “La Comitiva” e, successivamente, decide di scrivere brani in italiano.

Nasce così il suo primo singolo, Porsi, una canzone che ruota attorno ai momenti più felice della carriera scolastica di un adolescente. Il brano è stato realizzato a Berlino e prodotto da Marcin OZ, che con Erlend condivide l’esperienza Whitest Boy Alive.

Considerato l’astro nascente di 42 Records, la stessa etichetta di Cosmo, I Cani e del conterraneo Colapesce, il suo singolo Contenta tu, registrato a Berlino e uscito in Europa nel mese di febbraio 2021 col marchio di Bubbles Records, ha riscosso sin da subito un grande successo. Ai Mercati Generali, il cantautore aretuseo, proporrà brani rivisitati in un mix di jazz, blues, esotismo nostrano ma con uno sguardo fisso alla tradizione mediterranea.

Il concerto delle 18.30 è già sold out ma, come riporta la pagina ufficiale dei Mercati Generali, «è possibile prenotarsi per un eventuale secondo show delle 20:30, che si terrebbe al raggiungimento di un numero minimo di prenotati. Per mettersi in lista inviare una mail ad [email protected] indicando nome, cognome e numero di telefono».

Orientale Sicula sarà il primo episodio di un progetto che si svilupperà in modalità seriale, quale strumento di comunicazione di un modo totalmente siciliano di intendere la cultura.