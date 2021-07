Mappa Ecdc: adesso Sicilia e Sardegna sono zone rosse

Non c’è da meravigliarsi a fronte dell’aumento vertiginoso dei contagi che la Sicilia e la Sardegna siano passate in zona rossa nella mappa Edcd che misura l’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati.

Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi, dunque Sicilia e Sardegna passano in rosso (prima erano in giallo), mentre gran parte del resto della Penisola è in giallo.

In verde, invece, Piemonte, Vale d’Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. La settimana scorsa solo 4 regioni erano in giallo.

La mappa dell’Ecdc viene usata da molti Paesi come bussola per le restrizioni di viaggi.

E.G.