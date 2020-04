Continua l’iniziativa dei panifici solidali in tutta Catania e provincia.

Si tratta di un bellissimo progetto che è in via d’estensione in moltissimi panifici di Catania e provincia il cui obbiettivo è lasciare in degli specifici contenitori, fuori dal locale, sia prodotti da forno sia cibi di prima necessità.

Infatti, chiunque voglia partecipare all’iniziativa può lasciare beni di prima necessità in questi pacchi appena fuori dai panifici, che aderiscono, per aiutare chi si trova in seria difficoltà economica.

Mappa dei panifici solidali di Catania e provincia in aggiornamento

SAN NULLO – SAN GIOVANNI GALERMO – CIBALI

Panificio Campolo – Via Fiorita,18 Dopo 20.30

Panificio Peppello – Via Galermo 212 – Dopo 14.30

Panificio Pan di zenzero – Via Stazzone – dopo 20.30

LINERI

Panificio Paratore – Via Lenin 55

CATANIA CENTRO

Le meraviglie del grano – Via Etnea 559- dopo 14.30

Profumo di pane – Viale Mario Rapisardi 646- dalle 21 alle 21.30

Panificio Ravalli – Piazza Jolanda,16 – dopo le 21

Panificio Pesce – Via Plebiscito 891- dopo 15

Panificio Zappalà – Via Androne,91 – dopo 21

BARRIERA

Pizzeria Nord-est – Via P.Novelli 103/A- dopo 17

PIGNO (Zona Porte di Catania)

Panificio San Giuseppe – dopo ore 20.30

FICARAZZI

Panificio Delizie del pane -Via San Gregorio 71/H

GRAVINA DI CATANIA

Panificio L’antico forno – Via Etnea 93 – Dopo ore 14

MASCALUCIA

Panificio San Francesco – Via S.Francesco 30/32 Dalle ore 16 alle ore 16.30

MISTERBIANCO

Panificio Asia – Via Marchese 123 – dopo 20

MOTTA SANT’ANASTASIA

Panificio La bottega del pane – Corso Sicilia 97 – dopo 19.30

SANT’AGATA LI BATTIATI

Panificio – Via Umberto,11 – dopo le 21

G.G.