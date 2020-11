Manlio Messina a Dino Giarrusso: “sei un ignorante!”

Non le manda a dire l’assessore al turismo della Regione Sicilia Manlio Messina che in un post su instagram “asfalta” l’eurodeputato 5 stelle Dino Giarrusso.

Il deputato catanese, ex iena, eletto nel colleggio Sicilia e Sardegna ha pubblicato una grafica che sinteticamente spiega ai cittadini che Musumeci non ha speso i soldi stanziati dal Governo per aumentare i posti letto e fare il tracciamento. Musumeci, invece, a parere di Giarrusso ha aumentato le pensioni ai consiglieri regionali.

Apriti cielo, il pupillo siciliano di Giorgia Meloni si scaglia contro il deputato pentastellato.

“Potete spiegare voi a questo ignorante che prende 20 mila euro al mese che la modifica del sistema pensionistico, che non prevede aumenti per nessuno, è stato deciso dal Parlamento regionale e non dal Governo Regionale di cui Musumeci è Presidente?”

“Spiegate a questo ignorante che viene pagato 20 mila euro al mese di studiare lo Statuto Siciliano e il diritto Costituzionale così impara che una cosa è il Parlamento e altra cosa è il Governo? Che sono due organi indipendenti e separati? Potete spiegargli tutto questo per favore? E gli dite pure che lo stiamo querelando per aver messo in giro questa notizia falsa e tendeziosa solo allo scopo di creare odio? 20 mila euro al mese a uno che non conosce la differenza tra Parlamento e Governo, vi rendete conto in che mani siamo? E poi gli dite che i soldi per la sanitĂ li può spendere solo dal 4 ottobre da quando il suo Governo Nazionale, con oltre 5 mesi di ritardo, lo ha nominato Commissario straordinario? Per favore, almeno con questi 20 mila euro mensili fategli pagare qualche lezione privata!!”

F.F.