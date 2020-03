“ Maniamo “ Il laboratorio di creatività più atteso di Catania.

Cosa ci fanno un gruppo di donne, alle prese con fiori freschi, dentro un negozio di Corso Italia? È questo che si saranno chiesti i passanti, osservandoci dalla vetrina della boutique che ci ospitava.

Mentre noi ci divertivamo sperimentando con fiori, cerchietti, pettini e tantissimo colore. Tutte pronte per l’appuntamento mensile con Maniamo.

Proviamo a conoscere meglio questo progetto.

Noemi Arena, -interior designer- una vita trascorsa tra Londra e Milano, racconta di aver frequentato diversi laboratori manuali. Quando rientra in Sicilia pensa che quei momenti di incontro, tanto frequenti nella “London District”, possono e devono essere replicati nella nostra bella Catania.

Con questo sogno nel cuore, coinvolge le sue amiche, Sandra Mascali- event manager e designer- e Francesca Giardinaro- flower designer- ed il sogno prende vita, diventando realtà.

Tre donne, tre amiche, tre professioniste che insieme si divertono dedicandosi a questo progetto.

Nasce così Maniamo, il laboratorio itinerante dedicato alla manualità.

Dallo scorso aprile il laboratorio si svolge nel weekend, mensilmente, cambiando spesso sede, in omaggio alla città, offrendo sempre prospettive e punti di vista differenti.

Svariati gli argomenti trattati fino a questo momento, la mise en place per le feste, i centro tavola autunnali, le candele, la calligrafia. Tante opportunità per conoscere nuove cose, per mettersi in gioco, un modo divertente per liberare la mente e lasciare spazio alla creatività.

“I fiori tra i capelli” l’appuntamento del primo marzo, ci ritroviamo da Lovemá, raffinata boutique sita in Corso Italia, della giovane designer Martina Veneziani Loreto: abiti colorati, tessuti ricercati fanno da cornice a quella che in apparenza si presentava come una normale domenica mattina.

Assonnate e riscaldate da un sole primaverile, non troppo lontane dal “Lungomare Fest” , un gruppo di donne vuole mettersi alla prova, tra fiori colorati, cerchietti e pettini per cappelli. Proviamo a costruire accessori floreali per capelli.

Frida Khalo come ispirazione

Come tante Frida Khalo attingiamo dai consigli di Francesca, che ci accompagna nella creazione delle nostre composizioni. Il tutto scorre lento, leggero, tra una pausa caffè ed una fetta di torta, risate, relax, tantissima bellezza.

Si respira un’aria già primaverile, quella primavera che vogliamo indossare con le nostre creazioni.

In fondo lo scopo di questi laboratori è proprio questo, prendersi una pausa dalla frenesia della vita quotidiana, dedicandosi alla bellezza ed al relax. Quando poi a tutto questo aggiungi la splendida compagnia, il mix diventa perfetto.

In attesa di scoprire quale sarà la nuova data, la nuova tappa ed il nuovo progetto.

Torni a casa con un sorriso leggero sul viso, la bellezza negli occhi e la voglia di mettersi in gioco nel cuore.