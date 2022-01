Maneskin, super mega immenso concerto si o no?

Da alcuni giorni pare sia in corso una trattativa con la Sipet per un mega concerto a Palermo dei Maneskin.

I vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo si sono di certo portati a casa un 2021 brillante, pieno di successi. Vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, in vetta nella classifica mondiale di Spotify, i Maneskin hanno raggiunto un successo che può ormai definirsi mondiale. Ospiti del Tonight Show di Jimmy Fallon questo ottobre, il 6 novembre hanno aperto il concerto dei Rolling Stones. Gli inarrestabili Maneskin non si fermano e iniziano a programmare il nuovo tour.

Per l’estate 2022 pare, secondo alcune indiscrezioni, che il quartetto voglia esibirsi in Sicilia, a Palermo. Sembra infatti che sia in corso una trattativa con la Sipet, la società che gestisce l’ippodromo del capoluogo siciliano. E’ ancora presto per parlare di dati e ufficialità dell’evento. Ma sembra proprio che questo sarà uno dei grandi concerti in previsione per quest’estate. Un’estate che, si spera, essere un ritorno ad un’epoca pre Covid, quando l’idea di andare ad un concerto non destava preoccupazione.

Intanto però, a causa della situazione attuale, i Maneskin annunciano sui social il posticipo delle date del loro tour europeo “Loud Kids On Tour 22” e di conseguenza anche del tour italiano. A causa delle restrizioni nei vari paesi sembra infatti impossibile rispettare tempi e termini previsti. I possessori dei biglietti riceveranno un aggiornamento sulle nuove date entro il 1 marzo. Per ulteriori richieste in merito ai biglietti, i titolari possono contattare il punto di acquisto originale.