Send an email

Maltratta l’ex per anni e la perseguita per giorni: arrestato

Guardia Mangano: una casalinga di 42 anni, alcuni giorni fa, denuncia ai militari i maltrattamenti e le botte, ricevute nel corso dei 2 anni di convivenza, dall’ex compagno. I due, infatti, si erano lasciati circa 20 giorni fa, ma lui ha continuato a perseguitare la povera donna, pedinandola e tempestandola di chiamate.

Molestava la ex compagna con pedinamenti e chiamate

La 42enne, nella serata di ieri, a bordo della sua auto nota la vettura dell’ex compagno, il quale, a breve distanza, la seguiva nella rotonda sita sulla SS. 114, in prossimità di un noto centro commerciale. La povera donna, terrorizzata, contatta, immediatamente, il maresciallo che le aveva lasciato il numero, fornendo le indicazioni sul percorso da seguire per raggiungerla. Le forze dell’ordine, quindi, prontamente, intervenute riescono a bloccare l’autovettura dell’uomo sulla via Nazionale. Lo stesso, inoltre, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Noto.

G.G.