Maltempo sull’Isola: diramata allerta meteo gialla

Non si arresta il maltempo sull’Isola.

In questi giorni, infatti, pioggia e raffiche di vento si sono abbattute sulla Sicilia e non accennano ad abbandonare l’Isola fino alla fine di aprile. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla in particolare su tutta la zona orientale.

Come si legge nel bollettino: “piogge da isolate a sparse anche a carattere di temporalesco. Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci nel pomeriggio” si concentreranno nelle province di Catania, Siracusa e Messina. Anche le temperature subiranno un calo da una minima di 11° ad una massima di 18°.

E.G.