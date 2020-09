Nubifragio a Catania: crolli, allagamenti e danni alle colture

In pochi giorni Catania è stata colpita da violenti nubifragi. Il maltempo ha provocato ingenti danni in città e nelle province: tanti gli interventi messi a punto dai Vigili del fuoco.

Ieri, in via del Principe evacuate diverse abitazioni e chiusa una farmacia a scopo precauzionale a seguito di un sopralluogo effettuato da funzionari tecnici del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Catania a da tecnici dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Catania. In via Naumachia, invece, è crollato il cornice di un edificio di ben tre piani. Considerato il danno provocato, i Vigili del fuoco hanno evacuato l’intero edificio.

Situazione delicata in via Castromarino, già protagonista del crollo di un palazzo avvenuto circa otto mesi, dove si sono verificati ulteriori crolli. Nel sottopasso di Valcorrente, invece, i sommozzatori dei Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in soccorso di una donna rimasta intrappolata sopra il tettuccio dell’auto a causa dell’allagamento provocato dalla pioggia.

Danni anche alle culture