Maltempo a Catania. Cittadini bloccati nelle auto e case allagate: gli interventi dei Vigili del Fuoco

Questa Grande opera d ignoranza, creata e progettata da mani esperte… serve solamente a far aumentare ancor di più la velocità dei veicoli 🚗 passanti creando maggior pericolo per i pedoni, nelle giornate di pioggia la barriera pedonale blocca il passaggio dell’acqua come una diga, in tutto il tratto stradale provocando grosse problematiche per i pedoni, per le attività circostanti e abitanti limitrofi che oltre a farsi un gratuito e indesiderato bagno d’acqua piovana, la notte non riescono più a dormire per l’eccessiva rumorosità provocata dai veicoli passanti che sbattono contro la barriera. Vorrei ricordare a chi ha creato la suddetta opera di rimuovere immediatamente il tutto perché il benessere di tutti gli abitanti del luogo prevale su tutto. Speriamo che gli autori della suddetta opera si prendano le giuste responsabilità rimuovendo il tutto nel breve tempo possibile.

Posted by Vito Testa on Monday, 14 September 2020