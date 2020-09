Maltempo a Catania, automobilisti intrappolati in sottopassi allagati

Un’ondata di maltempo ha colpito Catania e buona parte della provincia Etnea nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 settembre.

Numerosi gli interventi messi in atto dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.

In particolare tratti in salvo gli occupanti di due autovetture rimaste intrappolate in un sottopasso allagato a Valcorrente, dove sono intervenuti i Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania in supporto alla squadra del Distaccamento di Paternò. Numerose squadre hanno operato, inoltre, per alberi abbattuti o pericolanti, e per intonaci pericolanti.

Tratte in salvo dai Vigili del Fuoco altre persone rimaste all’interno delle loro auto in un sottopasso allagato, in Via Felice Fontana.

E.G.