Maltempo a Catania: allagamenti a Misterbianco e Motta Sant’Anastasia

Send an email

Un’ondata di maltempo ha travolto la Sicilia in questi giorni. In particolare, il bollettino della Protezione Civile ha segnalato lo stato di allerta sul settore orientale dell’Isola.

Durante la notte scorsa espletati, infatti, una decina di interventi di soccorso, prevalentemente, in località Misterbianco e Motta S. Anastasia. Da questa mattina svolti una ventina di interventi di soccorso per allagamenti e soccorsi a persone all’interno di auto in panne.

Al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti cittadini Sud e Nord e dei distaccamenti di Paternò e Adrano. Impegnato anche il Nucleo Sommozzatori del Comando Provinciale di Catania.

E.G.