Make-up estate 2020, parole d’ordine: Luce!

A noi donne piace essere e sentirci belle, ed in estate mille dubbi ci attanagliano.

Abbiamo chiesto ad Orazio Tomarchio, make-up artist di fama internazionale, come prepararci al meglio ed essere perfette in questa calda estate 2020.

Scopriamo insieme tutti i suggerimenti per essere splendenti e meravigliose anche in spiaggia!

–Innanzi tutto, come preparare la pelle del viso al caldo estivo ed ai raggi solari?

«La pelle si prepara attraverso una corretta pulizia del viso. Ottimo alleato è lo scrub. Suggerisco una ricetta casalinga molto efficace: miele, olio di oliva e zucchero di canna, il risultato vi stupirà!»

«Rimuovere lo strato epiteliale superfluo e mantenere un tasso di idratazione continuo con l’aiuto di oli secchi. A tal proposito consigliamo il nostro “Olio di luce”, un prodotto naturale che contiene una miscela di preziosi oli del mediterraneo. La sua formula arricchita di vitamina apporta un profondo nutrimento e combatte l’invecchiamento cutaneo. Utilizzato prima di andare a dormire è un elisir per la pelle. Se si è lungimiranti, nel periodo primaverile si potrebbe già pensare anticipatamente all’abbronzatura con degli integratori a base di betacarotene».

– Esiste un “corso e ricorso storico” anche per il makeup? Se si, a quale anno vi ispirate per questa estate?

«Per l’estate, siamo accanto alle richieste delle donne. Non imponiamo il trucco anche al mare. Truccheria Cherie invita le donne ad essere curate ed ordinate e dare salute alla pelle»,

–Quali sono i colori di tendenza per questa estate?

«Non lanciamo appositamente colori di tendenza durante il periodo estivo. La cliente può mettere in evidenza e valorizzare i suoi punti di forza. Un taglio dell’occhio particolare può essere valorizzato utilizzando un mascara a lunga durata con effetto ciglia finte. Ed ancora mettere in evidenza le labbra, non con i classici contorni labbra definiti, oramai obsoleti, ma con dei gloss volumizzanti con effetto naturale. La parola d’ordine è luce: donare freschezza e luminosità».

–Come coniugare tintarella e trucco?

«Non esiste questo connubio. Non vendiamo il fondotinta per andare in spiaggia. Non è nella mia filosofia e della mia azienda. Consigliamo a tutte le nostri clienti di idratare bene la pelle, mettere sempre la protezione solare con filtri altissimi per proteggerla da scottature e irritazioni. Consigliamo di idratare costantemente durante l’esposizione viso e corpo attraverso un nostro best seller che è “Acqua di luce”. In versione mat, come rinfrescante ideale anche per gli uomini, in quanto è un idratante a base di mandorla dolci e amare e estratto di biomelograno che combatte la secchezza della pelle».

«Abbiamo anche la versione Satin, che al suo interno contiene anche finissimi pigmenti iridescenti e dona un finish glamour e brillante ma delicato, effetto seta. Infine la Gold che è l’ultima arrivata in casa Cherie. Acqua di luce di veste di oro 24 carati che ha un fortissimo potere antiossidante, che dona alla pelle sfumature wow. Le donne brilleranno di oro. Un lusso accessibile firmato La Truccheria Cherie».

– Suggerimenti per chi invece esagera un po’.

«La pelle al mare deve respirare. No fondotinta in spiaggia. Non esiste il prodotto da mare. Parole d’ordine: idratare, proteggere ed illuminare la pelle».