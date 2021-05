Mahmood, il nuovo video a Fiumara d’Arte

Il nuovo videoclip di Mahmood per il singolo “Klan”, diretto da Attilio Cusani, è stato girato a Fiumara d’Arte.

Un museo a cielo aperto, tra i più grandi parchi monumentali di arte contemporanea in Europa, voluto e ideato dal mecenate Antonio Presti.

Un luogo di promozione della cultura, di educazione alla bellezza, legalità e impegno etico: tematiche queste care a Mahmood.

Le riprese sono state effettuate nelle stanze dell’albergo museo “Atelier sul mare” e presso le sculture monumentali del parco: Piramide 38° parallelo di Mauro Staccioli; “Energia Mediterranea”, l’onda blu di cemento di Antonio di Palma, collocata nei pressi di Motta d’Affermo; “Monumento ad un poeta morto”, la finestra blu sul mare, firmata da Tano Festa nel territorio Villa Margi.

Un altro modo per diffondere conoscenza, per scoprire le bellezze della Sicilia che dopo questo lungo periodo ha bisogno di slancio e visibilità grazie all’innesto tra scultura, musica, danza, paesaggio e cultura, come affermato dal presidente di Fiumara d’Arte Antonio Presti.

La bellezza batte la pandemia.