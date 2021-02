Maestro Pasticcere Fiasconaro nominato Accademico dei Georgofili

Il Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro nominato Accademico dei Georgofili. Il celebre Maestro della pluripremiata azienda dolciaria di Castelbuono (Pa) riceve il prestigioso titolo assegnato dall’Accademia dei Georgofili. I prodotti Fiasconaro, infatti, sono conosciuti, stimati e commercializzati in tutto il mondo, contribuendo a rendere grande marchio e qualità del Made in Sicily.

Fiasconaro è eccellenza

Fiasconaro: un nome una garanzia. Il Maestro Pasticcere riceve l’onorificenza per la sua costante attività, fatta con passione, volta a valorizzare e far conoscere nel mondo le eccellenze agroalimentari del Territorio delle Madonie. L’azienda Fiasconaro si è sempre distinta nel panorama dolciario mondiale, soprattutto, per i famosissimi panettoni natalizi e colombe pasquali realizzate con ricette che si tramandano di generazione in generazione con un occhio, però, sempre al presente. L’innovazione e il recupero della tradizione sono i paradigmi del lavoro di Fiasconaro. È per questo che il conosciuto Maestro rientrerà nell’Accademia, la sua bravura e lungimiranza al servizio del Made in Italy. “Una nomina che va a tutta la mia famiglia”

«Questo importante riconoscimento- afferma Nicola Fiasconaro- premia l’impegno della nostra azienda per la promozione della filiera locale e delle sue risorse attraverso attività di studio e ricerca. Una nomina che va a tutta la mia famiglia, e ancor più a mio Padre Mario Fiasconaro che ha saputo trasmettere, a me e ai miei fratelli Fausto e Martino, i veri valori dell’agricoltura, da sempre considerata settore primario, non solo per la priorità temporale delle sue attività produttive, ma anche perché ha costituito e costituisce tuttora la fonte principale del nostro sostentamento alimentare».

Accademia dei Georgofili: “Al Maestro Fiasconaro simbolo in tutto il mondo del Made in Italy di qualità”

«Al Maestro Fiasconaro – si legge nella motivazione – per la sua costante attivitá di ricerca e sperimentazione rivolta alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del Territorio Madonita, conciliando tradizione e innovazione con approccio scientifico e rigoroso. Lo stesso approccio che caratterizza da sempre l’applicazione del disciplinare per la produzione di lievitati da ricorrenza firmati Fiasconaro, come panettoni e colombe, simbolo in tutto il mondo del Made in Italy di qualità».