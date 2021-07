Madeinmedi, moda, arte e design a Catania

Ritorna a Catania il Madeinmedi, evento dedicato alla moda, all’arte e al design.

Dall’1 al 5 settembre ritorna il Madeinmedi, evento dedicato alla moda, all’arte e al design che ha come protagonisti gli allievi dell’Accademia Hairm di Catania e noti brand della Fashion Industry.

Con la sua XXIV edizione, l’evento quest’anno sarà ricco di appuntamenti.

Si inizia con il casting per nuovi volti “Are you ready?” all’Hotel Mercure di Catania in collaborazione con la model agency Castdiva.

I vincitori saranno impegnati in shooting per campagne pubblicitarie delle aziende invitate all’evento.

Tra gli sponsor del Madeinmedi 2021 YKK con il quale verrà realizzato un fashion film presentato in anteprima durante la serata evento del 4 settembre, L’Oréal Paris, Homi Milano.

Nella serata conclusiva l’open space all’interno dell’officina Maserati Cronos Catania si trasformerà in una passerella. Nel corso della serata protagonisti gli allievi del corso quadriennale di Fashion Design dell’Accademia Harim. Insieme alle collezioni del settore moda, i ragazzi del dipartimento gioiello presenteranno i lavori realizzati nel corso dell’ultimo anno.

Le collezioni saranno poi presentate a Milano in occasione del Fashion Graduate Italia, organizzato dalla Piattaforma Sistema Formativo Moda, associazione che raggruppa le principali scuole di moda e design in Italia.