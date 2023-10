Reduce dal grande successo del concerto al teatro antico di Taormina, Madame annuncia il suo atteso ritorno in Sicilia con la sua tournée autunnale. L’appuntamento è al teatro Metropolitan di Catania il 10 novembre alle 21. Insieme a Madame sul palco ci sarà la band che da sempre l’ha accompagnata in tour: Dalila Murano alla batteria, Carmelo Caruso alle tastiere, Enrico Botta alla console ed Emanuele Nazzaro al basso.

Il 2023 di Madame è sicuramente un anno pieno di soddisfazioni e traguardi importanti. Il suo secondo album L’Amore è uscito il 31 marzo e ha debuttato al vertice della classifica Top Album FIMI. Quattordici tracce in cui racconta dell’amore nelle sue più varie sfaccettature. L’amore per Madame è una brezza che aleggia tra gli esseri umani e, proprio come l’aria, se non ci fosse, non esisteremmo. «Nell’album – racconta Madame – vivono molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni”. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo presentato a Sanremo, già certificato multiplatino, Il bene nel male.

Madame è la più giovane vincitrice di due targhe Luigi Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone (Voce, ndr). Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, ha collezionato oltre quaranta certificazioni, tra platino e oro, in soli quattro anni. Energica, spontanea, coinvolgente: la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui sentirsi al sicuro per potersi amare. I biglietti del tour sono già disponibili.