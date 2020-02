Parco urbano a Cibali e lavoro sociale per il Rdc

Sono state approvate nella giornata di ieri, 12 Febbraio 2020, due mozioni del gruppo Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale.

Il provvedimento che ha visto il consiglio votare per il SI unanime, con un solo astenuto, prevede più di 17 ettari sottratti per eventuali future opere edilizie e, al contrario, rivitalizzate come polmone verde della città nella zona di Cibali.

Si aspettano, dunque, le mosse del Sindaco Pogliese riguardo alla proposta del Movimento al fine di iniziare a programmare per la nostra città un futuro green.

Inoltre, ratificata anche la mozione sul Reddito di Cittadinanza; prima firmataria la capogruppo Lidia Adorno.

I beneficiari del Reddito, avranno la possibilità di lavorare per il Comune di Catania, integrati in progetti di pubblica validità (Puc).

Le attività da svolgere spazieranno in molti campi: dall’ambito culturale, al sociale, passando per l’ambientale e alla formazione, per un lasso di tempo che andrà dalle 8 alle 16 ore settimanali.

Occasioni utili, dunque, per migliorare sia gli spazi verdi della città sia per ridare dignità di lavoratori ai disoccupati catanesi.

G.G.