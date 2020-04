L’Unict dona soluzione igienizzante al Comune di Aci Castello

Consegnata al Comune di Aci Castello la soluzione igienizzante prodotta dai laboratori dei dipartimenti di Scienze Chimiche e di Scienze del Farmaco dell’Università di Catania.

Il disinfettante, realizzato secondo le linee guida dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato prodotto grazie ai direttore professati Roberto Purrello e Rosario Pignatello, e ai tecnici di laboratorio. L’iniziativa, promossa dalla consigliera comunale Giusi Agosta, ha permesso una congrua distribuzione dell’igienizzante tra il Palazzo di Città, le stazioni della Polizia municipale e dei Carabinieri.

“Un’iniziativa che aiuta Aci Castello”

«Ho ritenuto fondamentale fondamentale agire – afferma il consigliere Agosta – Al fine di continuare a garantire quei servizi fondamentali per la nostra città. Intendo, ancora, ringraziare personalmente il direttore Purrello e i tecnici di laboratorio. Certa che tale collaborazione possa continuare fin quando persiste lo stato emergenziale che stiamo, purtroppo, vivendo».

«Vorrei ringraziare chi si sta spendendo in prima persona per la nostra città. In particolare modo l’Università di Catania, i tecnici di laboratorio che continuano a produrre soluzioni igienizzanti e il Rettore Francesco Priolo che ha dato disponibilità dei locali universitari per portare avanti tale iniziativa, L’amministrazione si adopera quotidianamente al fine di preservare la salute collettiva e pertanto confidiamo. Nella collaborazione dei concittadini. Colgo l’occasione per invitare i cittadini a rimanere a casa», dichiara il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra.

E.G.