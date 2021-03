L’unico siciliano a Sanremo, chi è Davide Shorty

Nel 2015, inoltre, entra in scena nella nona edizione di X Factor, mentre, nel 2017 esce il suo primo album in Italia “Straniero”. Davide vive tutt’ora a Londra dove si è trasferito da giovanissimo ma questo non lo ha mai allontanato dalle sue radici siciliane e dalla sua città natale, Palermo. La giovane promessa ha chiarito che il capoluogo etneo gli ha sempre dato tanto. “Il rapporto che ho con questa città non si può spiegare. Palermo è come una madre”.

Tutti i siciliani aspettano con ansia il debutto sulla scena italiana del giovane Davide.

G.G.