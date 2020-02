Torna il Lungomare Fest contro la paura Coronavirus

Domani, prima domenica di Marzo, tornerà l’appuntamento Green tanto atteso dai catanesi: il LUNGOMARE FEST.

Il sindaco Salvo Pogliese, infatti, ha deciso di non sottrarre la splendida iniziativa a cadenza mensile ai suoi concittadini, nonostante la psicosi per il Coronavirus.

L’assessorato regionale alla Salute in sinergia con L’Istituto Superiore della Salute ha dato carta bianca per l’iniziativa, non rientrando, la Sicilia, e soprattutto Catania, nella “zona rossa” dei contagi.

Dunque, dalle 10:00 alle 18:00 di domenica 1 Marzo, Viale Ruggero di Lauria (lungomare) sarà transitabile a piedi per centinaia di catanesi, nel tratto compreso tra Piazza Europa e Piazza Mancini Battaglia con un ventaglio di proposte creative tra solidarietà, ecosostenibilità, cultura, sport, artigianato, insieme a giochi e intrattenimenti per i più piccoli.

LE ATTIVITÀ DI PIAZZA TRICOLORE

Piazza Tricolore ospiterà, inoltre, l’autobooks Librincircolo con attività di Reading, scambio di libri, letture commentate e molti momenti di socialità per ogni fascia d’età.

Si segnala anche la presenza di un’autoemoteca per la donazione del sangue insieme a uno stand informativo della Telethon e a diversi altri stand tematici sull’importanza di usare mezzi non inquinanti.

Da tenere in considerazione, anche, la parte dedicata all’artigianato: “Lungomare artigianato” con le opere artigianali in mostra e vendita, tra Piazza Nettuno e Piazza Tricolore.

L’area parcheggio è stata riservata principalmente alle persone con difficoltà di deambulazione presso Via del Rotolo con accesso da Via Alcide De Gasperi.

Per maggiori informazioni e chiarimenti: https://www.comune.catania.it

G.G.