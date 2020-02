Luca Argentero in “È questa la vita che sognavo da bambino?” al Teatro ABC

Luca Argentero è in scena a Catania sabato 15 alle ore 21:00 e domenica 16 Febbraio, alle ore 18:00 al Teatro ABC di Catania.

“È questa la vita che sognavo da bambino?” per la stagione “Turi Ferro” dell’ABC, vedrà come protagonista Argentero per la regia di Edoardo Leo.

L’attore torinese racconta a Teatro le storie di tre personaggi importanti nella società italiana:Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba.

Sono tre sportivi che grazie al loro talento hanno fatto emozionare diverse generazioni di italiani.

Nello spettacolo si pone, inoltre, l’accennto sulla vita dei tre uomini accomunata dall’eroicizzazione della loro figura.

Il racconto di Argentero, infatti, si sofferma sia sull’aspetto umano che sulla valenza sociale in rapporto ai tempi in cui hanno vissuto.

“Cerco di raccontare tre storie – ha dichiarato l’attore– che in qualche modo hanno ispirato la mia.

Racconto questi tre personaggi e quindi parlo un pò di me, anche se non in maniera diretta. Le loro storie mi hanno completamente coinvolto e mi hanno dato quel pizzico di coraggio necessario a fare le cose che sto facendo oggi, per rendere questa vita meritevole di essere vissuta”.

I testi dello spettacolo sono di Gianni Corsi, Edoardo Leo e Luca Argentero; le musiche di Davide Cavuti.

G.G.