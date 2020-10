L’ospedale di Acireale ospiterà solo casi Covid

Send an email

L’ospedale “S.Marta e S.Venera” di Acireale sarà convertito in Covid-Hospital per fronteggiare l’eventuale emergenza sanitaria.

Lo ha deciso l’Azienda sanitaria provinciale nel quadro della pianificazione strategica regionale imposta dalla epidemia.

L’ospedale Sant’Isidoro di Giarre potrebbe ospitare a breve i degenti del nosocomio acese. Mossa a sorpresa che ha indignato il sindaco Stefano Alì. Il primo cittadino sui social giudica “inaccettabile questa decisione, presa senza tenere conto delle esigenze dei cittadini e senza consultare i Comuni serviti dall’ospedale di Acireale. Si mette a rischio la salute della gente. Sospendere il pronto soccorso può causare effetti drammatici. Viene colpito un ospedale senza direttore, il dottore Cristaudo è in ferie pre pensionamento”.

Gli risponde l’onorevole Nicola D’Agostino “il sindaco di Acireale non ha idea di cosa sia la responsabilità istituzionale e conferma di dimostrare tutta la sua inadeguatezza (non solo in Sanità) nel rivestire la carica di sindaco.”

F.F.