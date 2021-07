Loredana Berté, unica tappa in Sicilia

Loredana Berté in concerto alla Villa Bellini di Catania il 7 agosto.

Tra i numerosi eventi del Summer Fest 2021, tantissima attesa per il concerto di Loredana Berté. Unica data in Sicilia per la cantautrice rock, per un evento organizzato da Primamusica produzioni artistiche.

Nota e apprezzata, oltre che per il suo talento indiscusso, per la sua competenza e preparazione musicale, si esibirà alla Villa Bellini di Catania il 7 agosto.

La cantautrice ha dimostrato più volte nel corso della sua carriera di sapersi reinventare.

Il suo ultimo album “Liberté” è stato certificato disco d’oro dalla Fimi. Per questo concerto si esibirà sul palco cantando le sue intramontabili hit incluso il nuovo singolo “Figlia di…” che ha ispirato la nascita del nuovo tour.