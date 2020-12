L’orchestra del Bellini in concerto a Capodanno: dove vederlo in tv

L’emergenza epidemiologica in atto non fermerà la musica. Il tradizionale appuntamento del concerto di fine anno del Teatro Massimo Bellini ci sarà!

La modalità sarà online ma non meno emozionante. Il gran gala musicale diretto dal celebre maestro Carminati e verrà trasmesso il primo gennaio dal TGS (canale 15 del digitale terrestre) alle ore 21:00 con replica alle ore 23:00. Sarà possibile vederlo, inoltre, sui canali social di riferimento nonché sul sito del Comune di Catania. Il 2 gennaio, invece, andrà in onda lo stesso alle 21:00 su GLOBUS Television. L’orchestra diretta dal maestro Carminati sarà impreziosita dal quintetto formato dal sopranol Schillaci, il mezzosoprano Boldireva, dai tenori Villari, Pittari e il baritono Grassi. Il programma, ispirato a musiche che inneggiano all’ebbrezza del brindisi e della danza, trascorrerà dai maggiori operisti, non solo italiani, ai compositori dell’Austria felix.