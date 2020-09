L’ora X in tutta Italia: domani il test di Medicina e Odontoiatria

L’ora X è arrivata. Domani, giovedì 3 settembre si terrà la prova nazionale a numero programmato dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e anche Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università di Catania. Moltissimi i giovani che, come ogni anno, si cimentano nella famigerata “prova delle prove” per intraprendere la carriera medica e odontoiatrica. La prova si terrà alla Cittadella, alla Torre Biologica e nei poli didattici “Gravina” e “Virlinzi”. 400 i posti disponibili per Medicina e Chirurgia (a fronte dei 324 dell’anno precedente) mentre solo 24 saranno coloro che avranno accesso al corso in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Quest’anno, quindi, i test non si svolgeranno presso i padiglioni del Centro fieristico Le Ciminiere al fine di evitare assembramenti e nel rispetto delle misure di contenimento anti-Covid.

La distribuzione dei candidati

La distribuzione dei candidati sarà, come sempre, in base alla data di nascita. Pertanto, presso la Torre Biologica (via Santa Sofia, 89) è riservata ai nati dall’1 novembre 2001 all’8 aprile 2001. L’edificio 14 della Cittadella universitaria, invece, è destinato ai nati dal 2 maggio 2001 al 31 ottobre 2001, mentre l’edificio 5 della Cittadella universitaria ospiterà i nati dal 10 maggio 2000 all’1 maggio 2001. I veterani, invece, troveranno posto presso l’edificio 4 della Cittadella universitaria, ospitante i nati dal 16 luglio 1999 al 9 maggio 2000. Il Polo Virlinzi (via Roccaromana, 43) per i nati dal 4 marzo 1994 al 15 luglio 1999. Infine, Polo Gravina (via Gravina, 21) per i nati dal 16 marzo 1935 al 26 febbraio 1994 ma anche per tutti i candidati con disabilità o Dsa indipendentemente dalla loro data di nascita.

Le operazioni di riconoscimento e l’ingresso alle aule, si svolgerà dalle 7:30 alle 10:30. I candidati al test, inoltre, dovranno portare un documento di riconoscimento (se non comunitario residente all’estero, il passaporto con il visto d’ingresso “per motivi di studio”) così come la ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione alla prova e, fondamentale, la mascherina. La mascherina, infatti, dovrà essere indossata obbligatoriamente per tutto il tempo di permanenza nella struttura. Fondamentale anche l’autodichiarazione COVID-19 (sul sito d’Ateneo è possibile scaricare il modello).

Chi presenta una temperatura superiore ai 37,5 gradi non può accedere alla struttura

Nelle operazioni d’ingresso verrà misurata la temperatura corporea a ciascun candidato. Coloro che presenteranno una temperatura superiore ai 37,5 gradi, non potranno accedere alla struttura. Il tempo massimo del test è di 100 minuti a partire dalle ore 12:00, orario stabilito di inizio. 60 i quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. Le graduatorie, invece, saranno pubblicate il 29 settembre sul sito dedicato.

In occasione dei test la FCE effettuerà, inoltre, il servizio navetta tra i parcheggi Milo-Santa Sofia e ritorno a partire dalle 7:00 fino alle 16:00 con cadenza di 10 minuti.

