Jago, artista internazionale definito il Michelangelo Contemporaneo da The Guardian, inaugurerà una propria opera il 16 febbraio 2024 alle ore 18 nel cortile Maqueda del Palazzo Reale di Palermo.

Artista italiano che opera nel campo della scultura, Jago basa la sua ricerca artistica sulle tecniche tradizionali: utilizza il marmo come materiale nobile ma, allo stesso tempo, narra dell’epoca che abita, cercando un rapporto diretto con il pubblico anche grazie all’ausilio di video e social network per condividere il processo creativo e produttivo.

L’opera che sarà esposta a Palermo si intitola Look Down ed è costituita da un bambino di marmo bianco rannicchiato in posizione fetale: un invito a guardare in basso come antitesi all’indifferenza. Si tratta di un lavoro che rappresenta l’intento dello scultore di inquadrare temi attuali come l’invisibilità e la vulnerabilità, la fragilità e la mancanza di certezze.

Prima di approdare a Palermo, Look Down è stata esposta a Napoli, nel deserto di Al Haniyah a Fujairah e a Roma: in questo caso decide di esporre in un luogo che è patrimonio mondiale dell’umanità.