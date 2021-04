“Lo scoglio del leone”, il primo premio per Scandura

Vincitore del primo posto nella sezione lungometraggi del Miami Indipendent Film Festival “Lo scoglio del leone” del regista acese Rosario Scandura.

Il borgo di Santa Maria La Scala raggiunge così notorietà in Florida, a Miami.

In un periodo in cui ogni certezza vacilla, l’unica conferma sembra essere sempre la famiglia e il legame viscerale di un uomo per la sua terra.

Dall’inaspettata selezione tra i tantissimi iscritti al festival alla vittoria. Così Rosario Scandura commenta la vittoria ai microfoni de L’Urlo: «Non abbiamo potuto partecipare fisicamente purtroppo. Sarebbe stato bello andare in Florida, ma sia la selezione che la premiazione si sono svolte online tramite Skype. Quella che abbiamo provato è stata una forte emozione».

«Credo che “Lo scoglio del leone” abbia conquistato il primo posto perché trattasi di un prodotto dignitoso che tratta tematiche quali la famiglia, l’ambiente e l’amore che un siciliano orgoglioso come me può provare per la propria terra. Ho apprezzato anche gli altri film in particolare il secondo classificato. È stata davvero una fortissima emozione vedere che il nostro prodotto, il nostro prodotto siciliano veniva promosso e pubblicizzato in un concorso così importante. Adesso siamo in lista per altri concorsi internazionali e speriamo di trovare ancora un riscontro positivo».